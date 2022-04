Strzelnice w Poznaniu dostępne od ręki! Zobacz, gdzie nauczyć się strzelać. Ile to kosztuje? [CENY, ADRESY]

Strzelnice cieszą się coraz większą popularności. W Poznaniu funkcjonuje 5 strzelnic, w których można nauczyć się posługiwania bronią. Nie trzeba mieć pozwolenia na jej posiadanie, jednak na początku należy skorzystać z pomocy instruktora. To on pokaże nam, jak się z nią obchodzić, zaprezentuje techniki strzeleckie oraz prawidłową postawę ciała. Wytłumaczy wszelkie zagadnienia prawne dotyczące strzelania.

Gdzie są strzelnice w Poznaniu? Sprawdź adresy:

Oferta szkoleniowa strzelnic jest bardzo zróżnicowana. Można nauczyć się posługiwania bronią tak zwaną krótką lub długą, poznać przepisy związane z przechowywaniem broni itd. Do tego rgularnie organizowane są zawody strzeleckie. Udział w nich jest niezbędny na przykład przy posiadaniu pozwolenia na broń sportową.

Strzelnica w Poznaniu - ile to kosztuje?

Koszt skorzystania ze strzelnicy jest uzależniony od kilku czynników. Jeśli będziemy trenowali po raz pierwszy, musimy wynająć instruktora, co będzie nas kosztowało około 100 złotych za godzinę treningu. Dobrze wyposażone strzelnice posiadają różne rodzaje broni – od pistoletów i rewolwerów, na karabinach kończąc - z których strzelanie kosztuje od kilkudziesięciu złotych. Wypożyczenie karabinu to koszt nawet kilkuset złotych, w zależności od modelu. Pociski są wliczone w cenę lub trzeba je kupić osobno, po kilka złotych za sztukę. Wynajęcie samego stanowiska to koszt około 40 złotych, w zależności od miejsca.