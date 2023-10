Studenci "bezmyślnym tłumem". Debata kandydatów do Senatu "cyrkiem i ustawką"?

Studenci w odpowiedzi stwierdzili, że oglądają TVP Info, chociażby ze względu na badania naukowe. Przytoczyli dane przesłane przez stację do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, z których wynika, że blisko 3/4 czasu antenowego jest poświęcone obozowi rządzącemu. Wyrazili swoje niezadowolenie z powodu zajmowania się podczas debaty kwestią rozwieszania plakatów wyborczych, uznając ją za nic niewnoszącą. Kwestia ta była wręcz momentami wyśmiewana przez studentów.

- To nie jest śmieszne, bo to się od tego zaczyna, że ktoś sobie myśli, że jest ponad prawem i może sobie swoimi plakatami innych zaklejać. To jest brak demokracji i nie jest to śmieszne - powtórzyła Dorota Barełkowska, kandydatka PiS do Senatu z powiatu poznańskiego.