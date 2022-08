Studenci szukają mieszkań i akademików w Poznaniu. Sprawdziliśmy ceny

Z początkiem października rozpocznie się kolejny rok akademicki. Już teraz jednak przyszli studenci rozpoczynają poszukiwania lokum, w którym zamieszkają jesienią. Co mają do wyboru? Ile kosztuje wynajem pokoju? Jakie są ceny mieszkań na wynajem w Poznaniu? Co trzeba zrobić, by dostać się do akademika?

Robert Woźniak