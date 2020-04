Studenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu obronili prace magisterskie online

15 kwietnia 2020 roku przejdzie do historii Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jako dzień, w którym odbył się po raz pierwszy egzamin magisterski studentów anglojęzycznych w systemie online.

Czterech dyplomantów kierunku environmental engineering and protection: Mbah Jasper Tembeck z Kamerunu, Arlinda Cakaj z Kosowa, Yanchu Chen i Tongxin Wang z Chin przystąpiło do egzaminu za pomocą platformy Zoom. Pierwotny termin obrony ustalony był na 17 marca, ale ze względu na koronawirusa nie udało się zorganizować go w standardowych warunkach.

- Czas mijał, a studenci czekali na wyznaczenie kolejnego terminu i powrót do domu, jak również w międzyczasie poszukiwali pracy, czy wolnego stanowiska na studiach doktoranckich. Do tego potrzebne były jednak ukończone studia magisterskie wraz z uzyskaniem tytułu zawodowego magistra - wyjaśnia Iwona Cieślik, rzecznik prasowy UPP.