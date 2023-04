Studenci z Klubu Lotniczego Politechniki Poznańskiej wygrali zawody SAE Aero Design Mexico 2023 w Meksyku

- SAE Aero Design to międzynarodowe akademickie zawody organizowane od ponad 40 lat przez Stowarzyszenie Inżynierów Transportu (SAE - Society of Automotive Engineers) we współpracy m.in. z firmami SolidWorks, NASA, Boeing, Embraer, Lockheed Martin czy ANSYS. Edycje zawodów są organizowane w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Brazylii - informują Adam Biber, kapitan drużyny i dr inż. Radosław Górzeński z Politechniki Poznańskiej. - Zadaniem uczestników - grup studenckich z całego świata - jest zaprojektowanie i budowa modelu samolotu, zgodnie z ograniczeniami i wymogami regulaminu narzuconymi przez organizatora zawodów. W tym roku zadaniem studentów było zaprojektowanie oraz zbudowanie samolotu, który przy jak najmniejszej masie własnej podniesie jak największą obciążenie. Regulamin zawodów definiuje materiał z jakiego wykonany ma być samolot oraz rodzaj i moc napędu.