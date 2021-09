Studenci z Politechniki Poznańskiej zaprezentowali nowy bolid. Jest napędzany elektrycznie i osiąga 100 km/h w 3 sekundy [ZDJĘCIA, WIDEO]

Nowy bolid studentów z Politechniki Poznańskiej

Pojazd waży ok. 170 kilogramów i potrzebuje 3 sekund, aby rozpędzić się do 100 km/h. Maksymalna prędkość, jaką może osiągnąć, to 125 km/h. Lecz, jak wyjaśniają konstruktorzy, charakterystyka zawodów Formuły Student nie wymaga ogromnych prędkości. Dlatego też nie kładziono nacisku na to, aby stworzyć pojazd, który będzie bardzo szybki.

Innowacją w bolidzie jest monokok (kabina kierowcy), który wykonany jest z włókna węglowego. Ta część stworzona jest oparta na technologii z Formuły 1. Konstrukcja charakteryzuje się niską masą własną, a także wysoką sztywnością skrętną. Punktem wyjścia była ergonomia, a także bezpieczeństwo kierowców. Według zapewnień, bolid przeszedł wszelkie testy z nim związane.

Przy budowie bolidu brało udział 70 osób - studentów z siedmiu różnych wydziałów Politechniki.