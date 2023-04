Studenci z Poznania nie chcą oddać akademika "Jowita". Zorganizowali protest. "Będziemy walczyć do skutku." Zobacz zdjęcia!

W czwartek o godz. 17 przed akademikiem Jowita zebrała się spora grupa protestujących studentów.

To jest nasz dom, dla studentów. Będziemy bronić go i walczyć o utrzymanie. Mamy powszechne prawo do edukacji, ale nikt nie powie, że kończy się to kiedy musimy zapłacić za prywatne mieszkania. Walczymy o prawo do edukacji. Ten budynek jest bezcenny, bo budują go ludzie. Ten budynek to społeczność. To nie jest protest, to wołanie o pomoc do władz akademickich. Nas nie stać na darmową edukację, uniwersytet to jest azyl dla młodych ludzi