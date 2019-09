Studia w Poznaniu: Jesteś tu nowy? Te miejsca musisz odwiedzić [TOP 10]

KontenerART To miejsce z niepowtarzalnym klimatem i widokiem na Wartę. Centrum kultury, sztuki i miejsce rekreacji. Miejsce, gdzie można spotkać ludzi kultury, zdobyć nowe umiejętności podczas różnych warsztatów artystycznych, wziąć udział w koncertach i wystawach. Jest to też miejsce rekreacji i wypoczynku. Można też korzystać z barów. Adres: ul. Ewangelicka w Poznaniu, Otwarte od 12 do 2 w nocy. Zobacz kolejne miejsce --->

Łukasz Gdak