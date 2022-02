Studia w Poznaniu: Nauka zdalna wciąż obecna na poznańskich uczelniach wyższych? Jak będą się uczyć studenci w semestrze letnim?

UAM w Poznaniu

Do 23 lutego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu trwa nauka zdalna, co oznacza dla większości studentów zdawanie zimowej sesji egzaminacyjnej przed komputerem. Natomiast dzień później zaczyna się semestr letni, który zgodnie z zarządzeniem rektor uczelni, prof. Bogumiły Kaniewskiej, będzie odbywał się na podobnych - hybrydowych - zasadach co zimowy na początku roku akademickiego.

