Studio Urody Roku Art-Kris Strefa Relaksu

Art-Kris Strefa Relaksu to salon który został stworzony z myślą o osobach, ceniących sobie miłą atmosferę, profesjonalne podejście do klienta oraz wysoką jakość wykonanych usług. To miejsce sprzyjające relaksowi i odprężeniu.

W naszym salonie oferujemy Państwu zarówno usługi masaży jak i zabiegi kosmetyczne. Pracująca tu masażystka, Pani Magda, wykonuje zabiegi, które wprowadzają w stan relaksu, a także są skuteczną formą leczenia różnych dolegliwości. W naszym salonie skorzystają Państwo z masażu relaksacyjnego, który korzystnie wpływa zarówno na ciało jak i samopoczucie, a także z masaży leczniczych, takich jak masaże dedykowane m.in. dla sportowców czy kobiet w ciąży, masaże antycellulitowe bańkami chińskimi, masaż gorącymi kamieniami, masaż tkanek głębokich czy terapie punktów spustowych- nowoczesna metoda masażu która pomocna jest przy urazach sportowych i powypadkowych a także przynosi ulgę w rwie kulszowej. Niweluje bóle m.in. pleców, krzyża, głowy, kolan czy stóp. Oferujemy także masaże kosmetyczne dłoni oraz stóp, a także masaż twarzy obejmujący głowę oraz szyje. Rodzaj i częstotliwość wykonywanych masaży, dobierana jest indywidualnie do potrzeb każdego klienta. Na miejscu zadbać można również o stan paznokci, wybierając manicure i pedicure, oraz podkreślić urodę dzięki regulacji brwi i hennie. W salonie możesz bez obaw zdać się na doświadczenie oraz wiedzę naszej kosmetyczki, która zdobyła tytuł Stylistki Paznokci roku 2019 w Poznaniu, oraz w Województwie Wielkopolskim. Pani Karolina jest stylistką od kilku lat, a zawód, który wykonuje to jej wielka pasja. Jej wielką miłością są "małe dzieła sztuki" uwielbia zdobienia. Każda klientka oddająca się w ręce naszej kosmetyczki, ma poczucie tego, że jest wyjątkowa. Największą nagrodą dla Pani Karoliny jest zadowolenie na twarzach klientów. Uwielbia wyzwania i nie ma dla niej stylizacji niemożliwych do wykonania. Nasz salon oferuje Państwu szeroką gamę usług, które spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających Klientów. Ofertę adresujemy zarówno do kobiet, jak i do mężczyzn. Otrzymujemy wiele pozytywnych opinii o usługach świadczonych w Salonie Art-Kris Strefa Relaksu, a uśmiech i zadowolenie wracających do nas klientów jest bezcenny. Nasz salon zdobył II miejsce w plebiscycie „Głosu Wielkopolskiego” w kategorii Studio Urody Roku. Salon Art-Kris Strefa Relaksu zlokalizowany jest w Poznaniu, przy ulicy Hetmańskiej 56. Naszym celem jest, aby każdy klient poczuł się wyjątkowo, a zabiegi wykonane w salonie przyniosły odprężenie i relaks. Wyciszeniu się sprzyja przyjazny dla oka wystrój wnętrza oraz panująca w salonie atmosfera. Jeżeli chcieliby Państwo skorzystać z naszej oferty lub dowiedzieć się więcej na temat wykonywanych usług, zapraszamy do kontaktu: Tel. 61 663 30 61 Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, oferujemy umawianie wizyt online, za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji na telefon, booksy.com lub klikając przycisk „Zarezerwuj Teraz” na naszym facebooku https://www.facebook.com/Art-Kris-Strefa-Relaksu-392374341208970/ Znajdą nas Państwo również na Instagramie https://www.instagram.com/artkrisstrefarelaksu/?hl=pl Do zobaczenia!