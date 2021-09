Studiowałeś za darmo? Zapłać albo odpracuj swój dług. Czy to rozwiązanie problemu z pracownikami w Polsce? Alicja Durka

Od tego roku studenci kierunku lekarskiego w języku polskim będą mogli ubiegać się o kredyt z możliwością jego późniejszego umorzenia już w I semestrze roku akademickiego 2021/2022. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Łukasz Kaczanowski

Na polskim rynku brakuje wykwalifikowanych pracowników, chociaż wiele osób z sukcesem kończy studia. Niektórzy ekonomiści proponują, by w ramach zapłaty za darmowe studia, absolwenci uczelni wyższych odpracowali swój dług na rynku pracy w Polsce. Czy to rozwiąże problem z brakiem chętnych do pracy?