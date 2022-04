Studniówka 12 dni przed maturą! Tak bawił się Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu [ZDJĘCIA]

- To był szczególny rok dla naszych maturzystów, który kończy się szczególnym wydarzeniem – balem studniówkowym. Biorąc pod uwagę uczniów liceum, to ich prawie cały pobyt w szkole średniej przypadł na 2,5 roku pandemii - mówi dyrektor Tomasz Szłapiński i dodaje, że do 22 kwietnia nauczyciele wystawili im też oceny końcoworoczne.