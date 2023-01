Studniówka 2023. Tak bawili się uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. Wspaniały bal, olśniewające kreacje! [ZDJĘCIA]

Studniówka I LO w Poznaniu. Tak się bawił "Marcinek"

Co to był za bal! Przygotowujący się do egzaminu dojrzałości uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu spotkali się w Concordii Design, by razem odtańczyć poloneza i bawić się do białego rana. Zorganizowali niesamowitą imprezę -"Casino Marcinek" - dbając o niezwykłe dekoracje i wyjątkowy klimat. Zobaczcie na zdjęciach, jak bawili się maturzyści: