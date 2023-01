Studniówka 2023: Tak bawili się uczniowie XXV Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. Zobacz zdjęcia i wideo!

Rzadko zdarza się, że studniówka, jak sama nazwa głosi - odbywa się dokładnie sto dni przed maturą. Bal w Poznaniu zorganizowało 21 stycznia - po trzech latach przerwy związanej z pandemią koronawirusa - XXV Liceum Ogólnokształcące. O terminie studniówek decyduje zazwyczaj dyrekcja szkoły, samorząd i komitet organizacyjny.

Tak bawili się na studniówce uczniowie XXV Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu:

To wyjątkowa impreza, która chociaż na moment pomoże zapomnieć uczniom o stresujących egzaminach. Warto wiedzieć, że studniówki to polska tradycja. W innych krajach najczęściej odbywają się bale maturalne organizowane po zdanym egzaminie dojrzałości. I chociaż w ubiegłym roku niektóre szkoły organizowały imprezy, dwa lata temu było to niemożliwe w związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem. Studniówki 2022 były objęte wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym. Dlatego uczniowie, jak sami przyznają, doceniają możliwość wspólnej zabawy.

Uwaga: chcecie, by fotoreporter "Głosu Wielkopolskiego" odwiedził Was na studniówce i zrobił zdjęcia? Wyślijcie nam maila na adres: [email protected] lub zostawcie wiadomość na Facebooku.