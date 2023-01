Studniówka 2023. Tak bawili się uczniowie Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu. Co to był za bal! [ZDJĘCIA]

Studniówka Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu

Co to był za bal! Przygotowujący się do egzaminu dojrzałości uczniowie Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu spotkali się na sali bankietowej "Dom Żołnierza", by razem odtańczyć poloneza i bawić się do białego rana. Zobaczcie na zdjęciach, jak bawili się maturzyści: