Studniówka 2024. Tak bawili się uczniowie X LO w Poznaniu. Zobacz zdjęcia!

Tak na studniówce bawili się uczniowie X LO w Poznaniu. Mamy zdjęcia!

Styczeń to co roku gorący czas studniówek. W piątek 19 stycznia na balu maturalnym bawili się uczniowie X Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. Imprezę zorganizowali w Hotelu Merkury.

Studniówka to dla młodych uczniów bardzo ważny moment. Z jednej strony radosna impreza przypomina jednak, że czas majowych egzaminów maturalnych zbliża się nieubłaganie. Czasami przygotowują się do tego wieczora tygodniami. Ile jednak takie przygotowania do studniówki mogą kosztować?