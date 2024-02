Dla młodych studniówka to wciąż bardzo ważny moment. Czasami przygotowują się do tego wieczora tygodniami. Ile jednak takie przygotowania do studniówki mogą kosztować?

Sama organizacja imprezy może kosztować tyle co wesele - nawet 100 tysięcy złotych. Dwa tysiące za DJ-a, kilkadziesiąt tysięcy za restaurację, dodatkowe atrakcje też nie są za darmo, do tego sukienka, garnitur, fryzjer - indywidualne wydatki maturzysty to również kilka tysięcy złotych.

