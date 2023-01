Studniówka XX Liceum Ogólnokształcącego im. K. I. Gałczyńskiego w Poznaniu. Tak bawili się uczniowie. Zobacz zdjęcia!

Studniówki w Poznaniu. Kiedy się odbywają?

Studniówka to wyjątkowa impreza, która chociaż na moment pomoże zapomnieć uczniom o stresujących egzaminach. Warto wiedzieć, że studniówki to polska tradycja. W innych krajach najczęściej odbywają się bale maturalne organizowane po zdanym egzaminie dojrzałości. I chociaż w ubiegłym roku niektóre szkoły organizowały imprezy, dwa lata temu było to niemożliwe w związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem. Studniówki 2022 były objęte wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym. Dlatego uczniowie, jak sami przyznają, doceniają możliwość wspólnej zabawy.