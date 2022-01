Styczeń 2022 w Poznaniu: Przegląd najważniejszych wydarzeń grudnia 2021

Przegląd grudnia 2021 w Poznaniu: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z grudnia 2021 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Osoby, które nie zamierzają zaszczepić się przeciw COVID-19, często podważają skuteczność danego preparatu bądź boją się o skutki uboczne. Okazuje się, że efektywność szczepionki na COVID-19 rzeczywiście może zostać osłabiona przez pewne czynniki. Koniecznie przeczytajcie, czego nie powinno się robić przed i po szczepieniu przeciwko koronawirusowi! Oto szczegóły!

Wygląda na to, że z koronawirusem przyjdzie nam zmagać się jeszcze przez wiele lat. Co jakiś czas pojawiają się nowe jego warianty. Ostatnim, który postawił świat w podwyższony stan gotowości jest Omikron. Może on zdominować kolejną falę pandemii. Wykryty pod koniec listopada w RPA wciąż jest w fazie rozpoznania. Naukowcy o Omikronie nie wiedzą jeszcze zbyt wiele. Jakie są jego objawy i czy należy się Omikrona bać?