Styczeń to czas studniówek. Cekiny, pióra i błysk czyli studniówkowa moda

Prawie każda kobieta marzy o fenomenalnej sukni założonej na swój ślub. Jako że maturzystkom do tego wydarzenia pozostało trochę czasu, to skupiają się na wyborze sukni studniówkowych. Co jest najmodniejsze w tym sezonie?

Sklepowe witryny wyraźnie wyznaczają trendy: liczy się błysk, nie tylko cekinów, ale i pereł, które powróciły do mody. Kolejny raz niezwykle trendy są pióra jako zakończenia sukni. Do takich stylizacji najczęściej wybiera się skromną, zaczesaną fryzurę i… perły, ale tym razem na włosach!

Jeśli młode kobiety chcą się poczuć nad wyraz wyjątkowo, to mogą postawić na… garnitury! To właśnie one już latem stały się krzykiem mody i pozostają najważniejszym trendem.