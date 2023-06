Susza w lasach w Wielkopolsce. Straż pożarna z Wągrowca apeluje o ostrożność

Wzrost ryzyka pożarów, to najpoważniejsze zagrożenie!

Wągrowieccy strażacy już mają pełne ręce pracy!

Tylko w poniedziałek, 5 czerwca, było kilka wyjazdów w płonące miejsca. Między ulicami Wegnera, a Janowiecką zapłonęły nieużytki. Pożar był niewielki, bo na ok. 30 metrach kwadratowych, ale brak szybkiej reakcji ogniomistrzy mógł doprowadzić do rozprzestrzenienia się płomieni.

Wcześniej, płonął garaż w miejscowości Sady, następnie na ul. Przemysłowej w Wągrowcu doszło do pożaru samochodu. Na szczęście, we wszystkich przypadkach, nie doszło do spektakularnych zniszczeń i strat oraz nie było ofiar, ale należy brać pod uwagę, że ciepła i słoneczna aura może sprzyjać takim sytuacjom. Przyczyny wspomnianych sytuacji jeszcze nie ustalono i nie wyklucza się niczego, niemniej, jak określa ogn. Piotr Kaczmarek, oficer prasowy PSP w Wągrowcu, mogło to być zaprószenie: