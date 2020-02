Susza w środku zimy w Wielkopolsce. Wody w rzekach ubywa, temperatura rośnie, a drzewa usychają [ZDJĘCIA]

Skoro Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) potwierdziła, że rok 2018 był czwartym najcieplejszym w dziejach pomiarów atmosferycznych, a przecież 2019 był jeszcze cieplejszy, to czego możemy spodziewać się w tym roku? Chociaż do lata 2020 jeszcze parę miesięcy, naukowcy już prognozują, że może być jeszcze gorzej, jeszcze bardziej sucho niż rok temu. Chociaż trudno w to uwierzyć, gdy jest połowa kalendarzowej zimy, fakty są nieubłagane – w Wielkopolsce już teraz mamy suszę. Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja w naszym regionie. Czytaj dalej --->

Robert Woźniak