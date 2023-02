Suszone owoce: choć są bardzo zdrowe, mają dużo kalorii! Sprawdź, ile dokładnie! Weronika Błaszczyk

Choć suszone owoce są bardzo zdrowe, to jednocześnie zawierają dość sporo kalorii. W 100 gramach niektóre z nich mają ponad 300 kalorii! Które suszone owoce są najbardziej kaloryczne? Koniecznie sprawdź naszą galerię! Sprawdź kaloryczność owoców suszonych ----> pixabay.com/materiał ilustracyjny Zobacz galerię (10 zdjęć)

Stanowią świetną alternatywę jako zdrowa przekąska między posiłkami lub jako dodatek do dań głównych i deserów. Są dostępne przez cały rok, ale szczególnie poleca się je zimą, gdy świeże, dobrej jakości owoce są trudniej dostępne. Suszone owoce, bo o nich mowa, zawierają wiele cennych składników i właściwości odżywczych. Jednak jednocześnie należy na nie uważać, ponieważ mają sporo kalorii. Kto może jeść suszone owoce, a kto powinien na nie uważać? Jakie są właściwości suszonych owoców? Na co pomagają? Prezentujemy wszystko, co warto wiedzieć na ten temat!