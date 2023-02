Świadczenie pielęgnacyjne wzrosło. W 2023 jest wyższe o ponad 330 zł. Kto może na nie liczyć? Mikołaj Wójtowicz

Świadczenie pielęgnacyjne w 2023 r. jest wyższe niż jeszcze rok wcześniej. unsplash

Świadczenie pielęgnacyjne miesięcznie wynosi aktualnie prawie 2,5 tys. złotych. To o ponad 330 zł więcej w porównaniu do wysokości zasiłku w ubiegłym roku. Z czego wynika wzrost świadczenia? To zależne jest od kwoty minimalnego wynagrodzenia.