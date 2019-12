Świąteczna Bimba MPK Poznań po raz kolejny wyrusza na szlak! W dwie niedziele, 8 i 15 grudnia, Gwiazdor w zielonym stroju poprowadzi tramwaj. Zaplanowano wiele atrakcji dla najmłodszych i nie tylko. Bimba będzie pachniała piernikami! Jest to możliwe dzięki współpracy MPK z poznańską firmą scent-art, która zapewni aromatyzację w tramwaju.

Trasa przejazdu Świątecznej Bimby MPK Poznań

Tradycją stało się już, że w przedświąteczne weekendy po Poznaniu kursuje Świąteczna Bimba. Ozdobiony światełkami i bombkami historyczny tramwaj 102Na (tzw. księżniczka) przykuwa wzrok. Prowadzony jest przez ubranego w zielony strój Gwiazdora.W tym roku Świąteczna Bimba będzie wozić pasażerów w dwie niedziele, 8 i 15 grudnia, w godzinach od 12 do 18. Na jej pokład wsiądzie również tradycyjny Gwiazdor, w czerwonym stroju, który poprowadzi dla najmłodszych konkursy i zabawy, a w worku będzie miał prezenty i słodycze dla dzieci.W najbliższą niedzielę, 8 grudnia nie zabraknie też kolędników z Zespołu Tańca Ludowego "Poznań" AWF.Atmosferę świąt będzie można w Świątecznej Bimbie dosłownie poczuć. Jest to możliwe dzięki współpracy MPK z poznańską firmą scent-art, która zapewni aromatyzację w tramwaju. Dzięki nowoczesnym urządzeniom, po pojeździe rozchodzić się będzie przyjemny zapach pierników.Tramwaj 102 Na jest tramwajem wysokopodłogowym. Liczba miejsc ograniczona.OGRODY – Dąbrowskiego – Fredry – Mielżyńskiego – pl. Wielkopolski – rondo Śródka – Jana Pawła II – Kórnicka – most św. Rocha – Podgórna – pl. Wolności – Fredry – Dąbrowskiego –OGRODYOgrody - godz. 12.00, 13.10, 14.20, 15.30, 16.30;Most Teatralny – godz. 12.09, 13.19, 14.29, 15.39, 16.39;Pl. Wielkopolski – godz. 12.15, 13.25, 14.35, 15.45, 16.45;Rondo Śródka – godz. 12.20, 13.30, 14.40, 15.50, 16.50;Baraniaka – godz. 12.22, 13.32, 14.42, 15.52, 16.52;Wrocławska – godz. 12.27, 13.27, 14.37, 15.57, 16.57;Most Teatralny – godz. 12.34, 13.44, 14.54, 16.04, 17.04;Ogrody (przyjazd) – godz. 12.43, 13.53, 15.03, 16.13, 17.13.