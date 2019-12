Świąteczna Kraina Deli Parku: Poczuj magię świąt! 3 miliony światełek w Rosnówku [ZDJĘCIA]

Ponad 3 miliony wielokolorowych światełek oraz liczne atrakcje tematyczne w Deli parku w Rosnówku pod Poznaniem wprowadzą wszystkich w niepowtarzalny gwiazdkowy klimat.

Program Świątecznej Krainy Deli Parku:

- spotkanie ze Świętym Mikołajem (od 23.11 do 06.01),

- szopka bożonarodzeniowa z żywymi zwierzętami (od 1.12 przez całe wydarzenie),

- spacery po zmroku pośród iluminacji świetlnych (przez całe wydarzenie),

- warsztaty z elfami (weekendy),

- zabawy taneczne i ruchowe (weekendy),

- pisanie listów do Świętego Mikołaja (od 23.11 do 23.12),

- poczta mikołajkowa (przez całe wydarzenie),

- świąteczna bajka wyświetlana w technologii laserowej (przez całe wydarzenie).

Adres:

DELI Park

ul. Poznańska 1, Rosnówko