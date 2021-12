Świąteczne przejedzenie? Sprawdź najlepsze domowe sposoby na niestrawność. Poczuj się lżej!

Jak sobie radzić z niestrawnością? Sposoby na niestrawność

Niestrawność, czyli dyspepsja, to zespół dolegliwości przewodu pokarmowego, z którymi zmagamy się najczęściej po przejedzeniu. Uczucie pełności, burczenie i przelewanie w brzuchu, ból brzucha, wzdęcia, zaparcia czy zgaga to najczęstsze objawy niestrawności, choć nudności, wymioty, biegunka a nawet czkawka też nie są rzadkie. Żaden z tych objawów do przyjemnych nie należy. Warto im zapobiegać, stosując odpowiednią dietę, jednak nie zawsze się to udaje. Co jak już się pojawią? Jakie są najlepsze sposoby na niestrawność?