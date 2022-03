Światło dla Ukrainy. Na placu Wolności wystąpią znani, poznańscy artyści. Niebiesko-żółta iluminacja miasta. Kto zagra?

„Światło dla Ukrainy”

Czwartkowe „Światło dla Ukrainy” rozpocznie się o godz. 18 na pl. Wolności. Organizatorzy zapraszają wszystkich poznaniaków do dołączenia, żeby zapalić symboliczne światełko. Do przyjścia na plac zachęcić mają znakomici artyści i artystki związani z poznańską sceną muzyczną. Udział w wydarzeniu bez wahania potwierdzili m.in. Małgorzata Ostrowska, Peja, Paluch, Bibobit, Rosalie, Muchy, donGURALesko, Michał Kowalonek, Kasia Wilk, Mezo, Luna, Gonzo oraz Pola Chobot & Adam Baran. Całość dopełni rozświetlony w niebiesko-żółtych barwach Poznań. Podczas występów wolontariusze będą zbierać pieniądze do puszek Polskiej Akcji Humanitarnej oraz Polskiego Czerwonego Krzyża dla potrzebujących z Ukrainy.

Spotkajmy się razem, zamanifestujmy, dając jednocześnie realne wsparcie i otuchę tym, którym świat aktualnie runął

– ogłaszają organizatorzy.