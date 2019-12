Światło Zwycięstwa rozbłyśnie w piątek w Poznaniu. To będzie hołd dla powstańców wielkopolskich

– Nie mam wątpliwości, że w ubiegłym roku w całej Polsce było bardzo głośno o wielkopolskim zwycięstwie sprzed 100 lat. Bo przecież ten widowiskowy koncert "Muzyka Wolności" obejrzała nie tylko publiczność obecna na stadionie – wspomina w rozmowie z „Głosem” Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.

Jednak i w tym roku, z okazji 101. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego mieszkańcy naszego regionu mogą liczyć na równie ciekawe obchody zwycięskiego zrywu. To w dużej mierze za sprawą zupełnie nowej formuły wydarzeń, które zaplanowane zostały na piątek 27 grudnia na placu Wolności. Do tej pory w tym miejscu Wielkopolanie mogli zobaczyć obóz powstańczy, w tym roku jednak zastąpi go nowoczesne, multimedialne widowisko "Światło Zwycięstwa Poznań 2019”.

Marszałek Marek Woźniak: Wielkopolskie DNA od lat pozostaje niezniszczalne. Widowisko multimedialne na 101. rocznicę wybuchu powstania