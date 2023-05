Światowy Dzień bez Makijażu. Jak dbać o cerę, by wyglądała idealnie każdego dnia?

Dzień bez Makijażu, znany również jako "No makeup day" to dzień który powstał z myślą o propagowaniu zdrowych nawyków i naturalnego piękna. Ważne jest, by na ten dzień spojrzeć z innej perspektywy. Zazwyczaj No makeup day kojarzy się z milionem wesołych memów, porównywaniem celebrytek przed i po makijażu. Jednak sens tego dnia jest znacznie głębszy.