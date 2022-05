20 maja obchodzimy Światowy Dzień Pszczół. Dzień ten ma co roku ten sam wydźwięk, przypomina nam o tym, że jeśli pszczoły wyginą to ludzie również. Pszczoły produkują bardzo istotny dla zdrowia człowieka miód. Postanowiliśmy sprawdzić, jakie właściwości zdrowotne mają poszczególne rodzaje miodu. Sprawdźcie, jaki miód warto stosować na Wasze dolegliwości. Przejdź do galerii --->

Pixabay/ Zdjęcie ilustracyjne