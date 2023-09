Światowy dzień turystyki. Wycieczka z dziećmi pociągiem z Poznania? Dokąd pojedziemy pociągiem z Poznania bez przesiadek? Natalia Szewczyk

W środę, 27 września przypada Światowy Dzień Turystyki. To dobra okazja, by wybrać się z najmłodszymi w podróż pociągiem. Jeśli jeszcze tego nie robiliście, przygotowaliśmy dla Was kilka praktycznych wskazówek oraz miejsc, do których możecie się udać z Poznania bez przesiadek. Komu w drogę, temu czas!