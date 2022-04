Święconka wielkanocna 2022: Co musi się znaleźć w koszyczku? Czego nie wolno wkładać? Czy pokarmy można poświęcić samemu? Odpowiadamy! Sylwia Rycharska

Święconka wielkanocna stanowi jedno z najważniejszych tradycji ludowych związanych ze świętami Wielkiej Nocy. Każdy z pokarmów, który wkłada się do koszyczka, coś symbolizuje. Co musi się znaleźć w koszyczku? Czego nie wolno do niego wkładać? Czy pokarmy można pobłogosławić samemu w domu? Wyjaśniamy!