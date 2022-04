Święta za pasem. Co i za ile kupimy na poznańskich targowiskach na Wielkanoc? Alicja Durka

Jakie ceny znajdziemy na poznańskich rynkach? Przejdź do galerii i sprawdź, co i za ile kupisz na rynku Jeżyckim, Łazarskim i placu Wielkopolskim ---> Martyna Kamzol Zobacz galerię (32 zdjęcia)

Wielkanoc już w ten weekend. Poznaniacy szykują się do świętowania, więc targowiska pękają w szwach. Co i za ile można kupić na rynkach? To tu znajdziesz najświeższe produkty na świąteczny stół i kolorowe, wielkanocne ozdoby.