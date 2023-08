Święto Chleba w Wielkopolsce. Dożynki Miejskie w Poznaniu już w najbliższą sobotę

Już w sobotę, 2 września, poznaniacy obchodzić będą Święto Chleba. Przygotowano wiele atrakcji dla najmłodszych i starszych. Tradycyjne dożynki rozpocznie uroczysta msza święta, po której uczestnicy wydarzenia przejdą korowodem do Parku Wilsona, gdzie odbędzie się obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu Poligrodzianie.

- Co ważne, nasze Święto Chleba niezmiennie odbywa się pod hasłem "Gdy człowiek chleb je codziennie, zdrowiem tryska promiennie". Pamiętajmy o tym, jak ważne jest pieczywo w naszej codziennej diecie, taka jest właśnie idea Święta Chleba. Oprócz ukazania jak wygląda pyszny, dobrze zrobiony naturalnymi sposobami chleb, to będzie można go także skosztować