Święto klasycznej motoryzacji w Wielkopolsce. Retro Motor Show w Poznaniu - czyli jedna z największych tego typu imprez w kraju cz.2

Wracamy z drugą częścią relacji z Retro Motor Show.

Co to za wydarzenie? Święto klasycznej motoryzacji - jedno z największych w naszym kraju. Co tam można zobaczyć? Maluchy, "Duże Fiaty", Polonezy, Nysy, Żuki, Warszawy, Syreny, czy Tarpany, a tuż obok nich... Ultra rzadkie i zjawiskowe Ferrari F40! Model stworzony specjalnie na 40. urodziny tej marki. Lamborghini, Maserati, Porsche, Jaugary... Samochody sportowe, luksusowe, masowe, użytkowe. Auta z Europy, Ameryki, Azji... Nierzadko takie, które kiedyś były i nadal są marzeniami maniaków czterech kółek. Takie spectrum motoryzacyjnych perełek można spotkać podczas tego wydarzenia. Nie zabrakło też czegoś dla miłośników jednośladów, ciężarówek, autobusów...

Zapraszamy do obejrzenia drugiej części galerii zdjęć z tego wydarzenia.