Świętuj 11 listopada w biegu! Bieg Niepodległości w Poznaniu może być największy w Polsce

– W tym roku nie chcemy bić rekordów frekwencji. Chcemy natomiast, by nasz bieg rozwijał się i był godnym upamiętnieniem kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości. Stawiamy więc na jakości i dbamy już tradycyjnie o nowości. Tym razem po raz pierwszy w Poznaniu będziemy gospodarzami MP w biegu ulicznym. Na mecie rozdamy medale dla najszybszych w kraju kobiet na dystansie 10 km – tłumaczył Artur Kujawiński, dyrektor czwartej edycji Biegu Niepodległości w Poznaniu.

Do największej imprezy biegowej w Polsce można się zapisywać do 7 listopada, do północy.

– Jesteśmy przygotowani nawet na 20 tys. biegaczy, ale po rejestracji widzimy, że w tym roku będzie ponad 16 tys. zgłoszeń. To i tak imponujący wynik, bo przecież wiele biegów odnotowuje spadek uczestników

– dodał Kujawiński.

Według niego na starcie na alei Niepodległości w Poznaniu należy oczekiwać bardzo mocnej obsady elity, zwłaszcza wśród pań.