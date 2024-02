Świeżo upieczony kierowca lub senior - to główni sprawcy wypadków w Wielkopolsce

Nie ma praktycznie dnia, by na drogach w całym kraju nie dochodziło do zdarzeń drogowych. Każdy uczestnik ruchu - kierowca, rowerzysta, czy pieszy - niezależnie od wieku jest zobowiązany do zachowania ostrożności. Chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii, a tych nie brakuje.

Jak wynika z danych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, w minionym roku na drogach w województwie wielkopolskim doszło do 2 301 wypadków i 29 106 kolizji. W wyniku tych zdarzeń zginęło 185 osób, a 2 665 zostało rannych. Liczby te to nie tylko policyjne statystyki. To 185 utraconych żyć i dramat ich rodzin. To 2 665 osób, które przeżyły, ale część z nich może nigdy nie wrócić do pełni sił fizycznych i psychicznych.