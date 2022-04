Świnia w klatce bez wody, kury w worku. Tak się traktuje zwierzęta na Targowisku Sielanka w Poznaniu. Viva! publikuje wstrząsające nagranie

Fundacja Viva! ujawnia warunki sprzedaży zwierząt na Sielance

Jak informują, kolejny raz udokumentowano szereg nieprawidłowości: sprzedaż świni bez oznakowania (bez kolczyka), prawdopodobnie z naruszeniem przepisów dotyczących ASF, przetrzymywanie świni w małej klatce bez dostępu do wody, kury na sprzedaż przyniesione w workach, wiele zwierząt bez stałego dostępu do wody, przeładowywanie kupionych zwierząt do worków i siatek tuż przy targu, wkładanie worków ze zwierzętami do bagażników samochodów.