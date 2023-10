Sygnalizatory przy Rynku Jeżyckim w Poznaniu nie sprawdziły się i będą zdjęte - nie działają od 2017 roku!

Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetargi na demontaż sygnalizacji w tych trzech miejscach na obszarze Jeżyc – o czym informuje mieszkańców Rada Osiedla Jeżyce. Likwidacja świateł pozwoli zmniejszyć koszty energii oraz utrzymania i konserwacji, poprawi estetykę przy skrzyżowaniach. Przede wszystkim jednak – domknie sprawę, o której na Jeżycach mówi się od przełomu 2015 i 2016 roku. Oto bowiem w 2015 roku przy Rynku Jeżyckim zainstalowano sygnalizatory świetlne przy przejściach dla pieszych. Jednak nie sprawdziły się, a narzekali na nie wszyscy użytkownicy dróg: kierowcy, piesi, pasażerowie autobusów i tramwajów. Próby regulacji, by znaleźć optymalne rozwiązanie, nie udały się. Doszło do tego, że założono nawet akcję na Facebooku „Nie - dla sygnalizacji świetlnej na Rynku Jeżyckim”, a gdy dość krótko po ich zainstalowaniu, nomen omen w piątek 13-go, światła wyłączono, mieszkańcy Jeżyc komentowali „Migające, żółte światła to optymalny program dla tego skrzyżowania”. Ostatecznie sygnalizacje wyłączono w 2017 roku i tak pozostają do dziś.