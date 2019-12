Kamil Bednarek, Krzysztof Zalewski i Monika Brodka – to gwiazdy tegorocznego Sylwestra Miejskiego, który odbędzie się na placu Wolności. Na scenie nie zabraknie też czołowych poznańskich DJ-ów, a po północy będzie można podziwiać pokaz fajerwerków.

odbędzie się nie tylko z okazji ostatniego dnia w roku, ale również w ramach, będącej organizatorem wydarzenia. Po otwarciu bram, które nastąpi o godz. 20, a także specjalnym prologu muzycznym (o godz. 21.30), scenę na placu Wolności przejmą czołowi poznańscy DJ-e:. Towarzyszyć im będąTo jednak dopiero początek – o godz. 23.20 wystąpi– rockowy wokalista i gitarzysta, znany choćby z takich przebojów jak „Przyjdź w taką noc”, „Miłość, miłość” czy „Kurier”. Towarzyszyć mu będą nie tylko muzycy z zespołu, ale również niemniej popularna piosenkarkaa, o której robi się coraz głośniej nie tylko w Polsce, ale również innych krajach Europy.O północy, niedługo po, odbędzie się, podczas którego – jak informuje Estrada Poznańska – będą zastosowane wszelkie potrzebne środki bezpieczeństwa. Pół godziny później rozpocznie się koncert gwiazdy sylwestrowego wieczoru –, który w tym roku przypomniał o sobie koncertowym albumem zrealizowanym w ramach popularnego cyklu „MTV Unplugged”.Bednarek to od dłuższego czasuWidać to po tłumach na jego koncertach, które najczęściej przypominają muzyczne widowisko. Jak dotąd artysta nagrał trzy studyjne albumy. Jego płyty „Jestem...” (2012), „Oddycham” (2015) oraz „Talizman” (2017) promowane były chwytliwymi i melodyjnymi piosenkami, m.in.W związku z organizacją Sylwestra MiejskiegoBędą obowiązywały od 31 grudnia od godz. 8 do 1 stycznia do godz. 6. 31 grudnia od godziny 18 do 1 stycznia do godziny 3 dla ruchu samochodowego zostaną zamknięte następujące ulice: plac Wolności, ul. Nowowiejskiego, ul. Podgórna, ul. Paderewskiego i aleja Marcinkowskiego na wysokości ul. 23 Lutego. Zachowany zostanie jedynie dojazd do parkingu podziemnego pod placem Wolności.W sylwestra od godz. 17 objazdem w kierunku ronda Kaponiera i Mostu Teatralnego kursować będą tramwaje na następujących liniach: 2, 5, 9, 13 i 16 (linie 2, 9 i 13 przez Królowej Jadwigi i Towarową, linie 5 i 16 przez rondo Śródka i plac Wielkopolski).Jak informują przedstawiciele Estrady Poznańskiej, impreza (która potrwa do godz. 2), ma być bezpieczna i jest adresowana również do rodzin z dziećmi.Przed wejściem na plac Wolności (wcześniej w punktach PLOT-u i CIK-u) będzie można odebrać, które należy nosić przebywając na terenie imprezy.