Pierwsza gwiazdka Zgodnie z Ewangelią Św. Mateusza do Betlejem trzech Króli zaprowadziła Gwiazda Betlejemska. Ona to wskazała im drogę do narodzonego Chrystusa. Wypatrywanie pierwszej gwiazdki na niebie ma symbolizować wydarzenie opisane w Nowym Testamencie. Obecna na niebie gwiazdka to znak, że można zasiąść do stołu i rozpocząć celebrowanie Świąt.