Sympatycy PiS przeciwni kandydaturze Jany Shostak w Poznaniu. "Chcę dać im trochę szczęścia"

Jana Shostak jest pochodzącą z Białorusi artystką, performerką i reżyserką. Jest związana Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu. Początkowo miała ona startować do sejmu z list Koalicji Obywatelskiej w Białymstoku. Została z nich usunięta po wywiadzie, jakiego udzieliła serwisowi Onet. Stwierdziła w niej, że jest zwolenniczką aborcji na życzenie przez cały czas trwania ciąży. 29 sierpnia, podczas konferencji prasowej w Warszawie, poinformowano, że wystartuje ona z 11 miejsca poznańskiej listy Lewicy.

- Jak widać, miejsce i partia, z której startuje, nie ma znaczenia. Jest to niesmak, że znalazła się na listach, które będzie dzielić z doświadczonymi samorządowcami, często inaczej działającymi niż tylko w sposób happenerski. Jeśli chce się być happenerem, to nie powinno się wchodzić do polityki