Synagoga w Poznaniu stanie się zabytkiem? Konserwator wszczyna postępowanie. "Jest na to duża szansa"

Wpis poznańskiej synagogi do rejestru zabytków coraz bliżej

- Postępowanie jest rozpoczynane, kiedy istnieją przesłanki aby dany obiekt wpisać do rejestru zabytków . Do tej pory zebraliśmy już materiał dowodowy w tej sprawie, zostaną przeprowadzone oględziny i jest duża szansa, że synagoga zostanie uznana za zabytek - poinformowała nas Katarzyna Zaworska z biura Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Synagoga w Poznaniu może zostać wpisana. Ale nie musi

Nie oznacza to, że budynek mieszczący się przy ulicy Wronieckiej w Poznaniu na pewno zostanie wpisany do rejestru.

Sprawa wpisania budynku do rejestru zabytku stała się pilna po tym, kiedy Rada Miasta Poznania zatwierdziła plan zagospodarowania przestrzennego dla północnej części centrum miasta. W planie przewidziano przebudowę synagogi i nadbudowę jej wieży, której wysokość mogłaby sięgnąć nawet około 50 metrów. To wzbudziło sprzeciw wśród części mieszkańców, co doprowadziło do wszczęcia postępowania o wpisanie budynku do rejestru zabytków.