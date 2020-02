Szaleństwo w Suntago! "Nie wszystkie atrakcje działają. Wszędzie tłumy, ludzie walczą o pontony" [24.02.2020]

Park wodny Suntago został otwarty w czwartek, 20 lutego 2020. Jeśli liczyliście na to, że wybierzecie się do Park of Poland w ten weekend, musimy Was rozczarować: wszystkie bilety do 23 lutego zostały wyprzedane. Ci, którym udało się kupić wejściówki donoszą, że w środku panuje istne szaleństwo.

Otwarcie Suntago w Park of Poland Na ten dzień czekali miłośnicy wodnego szaleństwa z całej Polski. W czwartek, 20 lutego 2020 roku, otwarty został park wodny Suntago - największy tego typu obiekt w Europie. Jak można się było spodziewać, w weekend otwarcia Suntago przeżywa prawdziwe oblężenie. Suntago: bilety wyprzedane Jak poinformował Park of Poland, bilety do Suntago zostały wyprzedane do 23 lutego 2020 włącznie. Wejściówki dla dorosłych można kupować już od 59 zł. Bilety dostępne są online oraz w kasach Suntago. Zobacz pełen cennik tutaj: Suntago - cennik biletów Bilety do Suntago Wodny Świat już od 59 zł. Zobacz cennik Tłumy w Suntago W pierwszych dniach od otwarcia Suntago przeżywa prawdziwe oblężenie. Jak informują nasi Czytelnicy, którym udało się kupić bilety do Park of Poland, w środku panuje istne szaleństwo. Już przed wejściem tłumy osób czekały w kolejce do kas. Tłoczno jest także w środku obiektu, ale zdecydowanie najgorzej jest w strefie Jamango, przy zjeżdżalniach wodnych. - Wszędzie jest pełno ludzi. W ciągu 3 godzin udało nam się zjechać tylko na czterech zjeżdżalniach. W dodatku trzy z nich są nieczynne! - żali się pan Paweł z Bydgoszczy, który pojechał do Suntago z grupą znajomych. - O nauce surfowania też można zapomnieć. Chętnych jest tyle, że obowiązują... zapisy! - dodaje. Z relacji naszego Czytelnika wynika, że w strefie rodzinnej rozrywki dochodzi również do iście dantejskich scen. - Ludzie dosłownie walczą o pontony, wyrywają je sobie z rąk. Dwaj mężczyźni nawet się pobili! - opowiada. Niektórzy próbują uciec od tego szaleństwa do strefy Relax, która dostępna jest tylko dla osób powyżej 16. roku życia. Niestety, tam na gości również czekają przykre niespodzianki. - Chciałam skorzystać z masażu w strefie SPA, cenę sprawdziłam na stronie internetowej, więc wiedziałam, ile kosztuje usługa. Bardzo się zdziwiłam, gdy na miejscu okazało się, że ceny wszystkich zabiegów podrożały o 50 złotych! Nieoficjalnie powiedziano mi, że to z powodu bardzo dużego zainteresowania - relacjonuje pani Marta z Torunia, która w piątek (21 lutego) odwiedziła park wodny Suntago z rodziną. Nasi Czytelnicy są zgodni: jeśli chcecie się wybrać do parku wodnego Suntago, lepiej się wstrzymać. Tłumy, które aktualnie można spotkać w Park of Poland nie sprzyjają ani wypoczynkowi, ani korzystaniu z atrakcji. Zobacz galerię (70 zdjęć) Park of Poland i park wodny Suntago Park of Poland to kompleksowy obiekt, w którego skład wchodzi największy w Europie park wodny Suntago z basenami, zjeżdżalniami, saunami i strefą spa oraz baza noclegowa. Został wybudowany w miejscowości Wręcza w gminie Mszczonów, 60 km od Warszawy między autostradą A2 a drogą ekspresową S8. Gigantyczny obiekt o powierzchni 70 tys. m2 powstał na terenie 20 hektarów. W zadaszonej hali będzie można wybawić się i wypocząć w iście tropikalnych warunkach: w upale i pod palmami. Godziny otwarcia parku wodnego Suntago: Poniedziałek - piątek: 10.00 - 22.00

Sobota - niedziela: 9.00 - 22.00

Święta: 9.00 - 22.00 Jakie atrakcje czekają na gości Park of Poland? Park wodny Suntago oferuje dostęp do trzech stref: Jamango,

Relax,

Saunaria. Na terenie parku wodnego Suntago w Park of Poland znajdują się m.in.: 32 zjeżdżalnie wodne,

baseny o powierzchni 3500 m2,

sauny tematyczne (10) o powierzchni 2500 m2. Wśród atrakcji jest m.in. Rainbow Race, a także Jungle Eclipse - najdłuższa zjeżdżalnia dla dwóch osób. Czytaj więcej o atrakcjach Suntago: Atrakcje parku wodnego Suntago: Suntago to największy park wodny w Europie. Poznaj atrakcje!