Szamotuły. W hali "Wacław" odbyła się I Wielkopolska Konferencja Sportowa. Dyskutowano o rozwoju sportu, jego promocji i finansowaniu

Szczególną uwagę poświęcono działaniom adresowanym do dzieci i młodzieży. Jednym z celów konferencji było bowiem wypracowanie sposobów na efektywne kształcenie młodych sportowców i wyszukiwanie wśród nich największych talentów.

Projekt wojewody

Choć z uwagi na ważne obowiązki, inicjator wydarzenia nie mógł przybyć do Szamotuł, połączył się z uczestnikami konferencji on line.

- I Wielkopolska Konferencja Sportowa to projekt, na którym bardzo mi zależało - podkreślał Michał Zieliński dodając, iż wydarzenie odbywające się w Szamotułach jest kolejną inicjatywą dotyczącą sportu, jaką podjął pełniąc funkcję wojewody wielkopolskiego. Przypominał, że już na początku kadencji powołał Radę do Spraw Sportu przy Wojewodzie Wielkopolskim. - Chciałbym bardzo serdecznie państwu podziękować, że tak licznie odpowiedzieliście na to zaproszenie. Myślę, że było warto - zaznaczał.