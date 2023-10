Szkoła bez ocen! W tym liceum wprowadzają rewolucyjne zmiany, bo szkoła „musi podążać za wymaganiami współczesnego świata”

To nie ma większego sensu. Zwłaszcza, że jeden dzień jest niepodobny do drugiego. To, jak uczeń będzie odpowiadał, zależy także od jego samopoczucia. Poza tym, uczniowie nie uczą się w tym samym czasie. Nie zawsze są gotowi do zaprezentowania wiedzy. Takie mierzenie tylko do tej oceny, wydaje się być krzywdzące - stwierdza Piotr Wanat.