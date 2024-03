"Szkoła bezstresowa to mit". Tak wygląda fińska edukacja w Poznaniu. W Navigo dzieci nie mają ocen tylko mapy kompetencji

Czym jest fińska edukacja?

W szkole Navigo dzieci dzień rozpoczynają od kręgu, czyli rozmowy między nauczycielem a uczniami, ale także między samymi dziećmi. Nie ma tu dzwonków, nauczyciel sam reguluje, co powinno się dziać - prowadzi lekcje, wychodzi z uczniami na dwór czy pozwala na przerwę i jedzenie. Trwa to do godziny 13-14, później dzieci mają zajęcia dodatkowe czy w świetlicy - tu mogą spędzić czas do godz. 17, jednak nie odrabiają zadań domowych, bo tych w szkole Navigo nie ma.

Tak wygląda nowy budynek szkoły Navigo: