Szkoły w Poznaniu szykują się do powrotu uczniów. Jak podstawówki będą funkcjonowały po 25 maja i jakich zasad muszą przestrzegać?

Ponadto wyznaczono także kryteria związane z higieną i dezynfekcją pomieszczeń oraz przedmiotów. Zgodnie z nimi dyrektorzy szkół przed wejściem do budynku powinni umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz dopilnować, aby wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.

Resort edukacji oraz GIS dają także możliwość wydawania w szkołach posiłków. Przy organizacji żywienia w szkole dodatkowo wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów.

- Jest dopuszczana możliwość wydawania posiłków dzieciom, oczywiście zgodnie z regułami sanitarnymi wydanymi przez GIS. U nas będzie to uzależnione od tego, czy rodzice wyrażą chęć tego, by obiady były wydawane. Jeżeli większa grupa zadeklaruje taką chęć, to będziemy je przygotowywali na miejscu, a jeżeli będzie to niewiele osób to będziemy je zamawiali z zewnątrz - tłumaczy Marek Kmieciak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Poznaniu.