Szkoły zamknięte z powodu koronawirusa do 24 maja. Kiedy koniec roku szkolnego 2020 i matura? Co z wakacjami 2020? (24.04.2020)

Kiedy odbędą się matury 2020 i egzamin ósmoklasisty? Konkretny termin wciąż jest nieznany. W czwartek, 9 kwietnia premier Morawiecki podczas specjalnej konferencji ogłosił, że egzaminy odbędą się najwcześniej w drugiej połowie czerwca. W piątek, 24 kwietnia rząd przedłużył zamknięcie szkół do 24 maja. Podał też, ze egzaminy maturalne odbywać się będą od 8 czerwca tylko w formie pisemnej, a ośmoklasisty odbędą się w dniach 16-18 czerwca. Czy termin letnich wakacji zostanie przesunięty?

Władze Poznania decyzję o rekomendacji zamknięcia miejskich szkół podjęły we wtorek, 10 marca. Ostateczną decyzję o zamknięciu szkoły, przedszkola czy żłobka muszą podjąć dyrektorzy placówek. 11 marca podobną decyzję podął premier Mateusz Morawiecki. Teraz, jak zapowiedział minister edukacji Dariusz Piontkowski, przerwa w nauce może potrwać do świąt wielkanocnych. Bardzo prawdopodobne, jeśli tak będzie, że kolejnym momentem, do którego przedłużymy okres zamknięcia szkół będą Święta Wielkanocne - Dariusz Piontkowski W piątek, 20 marca 2020 roku o tym, że szkoły będą zamknięte do Wielkanocy poinformował premier Mateusz Morawiecki. W Poznaniu od środy, 11 marca wszystkie szkoły, przedszkola i żłobki podlegające pod władze Poznania - będą nieczynne. Na razie na dwa tygodnie, czyli teoretycznie do 25 marca 2020 r. Według instrukcji rządu przerwa w nauce ma potrwać do Wielkanocy.

Szkoły zamknięte przez koronawirusa. Co z wakacjami, terminami egzaminów, końcem roku szkolnego? Na razie nie ma oficjalnych decyzji dotyczących zmian terminów egzaminów maturalnych i 8-klasisty. Póki co nie ma wytycznych dotyczących zmian terminu zakończenia roku szkolnego.

Nauczyciele mają na razie odrabiać stracone lekcje, prowadząc nauczanie zdalne. Nie wiadomo też czy przesunięciu ulegną terminy egzaminów, zakończenia roku szkolnego i wakacji. Te decyzje powinny zapaść w najbliższym czasie. Na razie jednak minister edukacji zdradził jakie są jego przypuszczenia dotyczące organizacji roku szkolnego. Według niego - kluczowe jest odbywanie zajęć przez uczniów w formie zdalnej i taka realizacja materiału. Jeśli się to powiedzie, nie powinno być konieczności zmiany terminu zakończenia roku szkolnego. Co z egzaminami? Tu sprawa jest bardziej złożona. Na razie wiadomo, że szkoły będą zamknięte do Wielkanocy. Tymczasem egzaminy ósmoklasisty mają się odbyć pod koniec kwietnia. Jeśli szkoły zostaną otwarte po Wielkanocy - minister Piontkowski tłumaczył, że egzaminy mogłyby się odbyć. Jeśli jednak zamknięcie szkół się przedłuży - np. do końca kwietnia, egzamin ósmoklasisty trzeba będzie przenieść na inny termin. Podobnie miałaby się sytuacja z maturami.

Oczekiwanie na oficjalne decyzje trwa. Sprawdź: Koronawirus: Aktualne doniesienia. Co się dzieje w Polsce, na świecie, w regionie? Nowe przypadki zachorowań [AKTUALIZACJA] Aktualizacja - 4.04.2020 Wciąż nie ma oficjalnych decyzji dotyczących terminów egzaminów ósmoklasisty i maturalnych. Tymczasem Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpił z propozycją, by w tym roku odwołać egzamin ósmoklasisty. Jako sposób naboru do szkół ponadpodstawowych proponuje konkurs świadectw. Związek ma też pomysł dotyczący matur. Aktualizacja - 8.04.2020 r. Zamknięcie szkół potrwa dłużej niż do końca Wielkanocy - pojawiają się takie nieoficjalne informacje. Ma to zostać ogłoszone na zwołanej na czwartek, 9 kwietnia konferencji prasowej rządu. Wtedy też mogą być podane decyzje co do terminów egzaminu ósmoklasisty oraz matur. Jak zaznaczył prezydent Andrzej Duda - nie wyobraża sobie, by matury w 2020 r. miałyby zostać odwołane. Decyzję o tym, kiedy możliwe będzie ich przeprowadzenie podejmie minister zdrowia.

Czytaj więcej: Matury i testy ósmoklasisty 2020 zostaną przełożone? Co z rekrutacją na studia i do szkół średnich? ZNP proponuje konkurs świadectw Aktualizacja - 9.04.2020 r. W czwartek, 9 kwietnia premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że szkoły pozostaną zamknięte do 26 kwietnia. - Egzaminy na pewno nie odbędą się wcześniej niż w czerwcu, a w właściwie w drugiej połowie czerwca. Poinformujemy o ich dacie co najmniej trzy tygodnie przed planowanym terminem. O szczegółach poinformuje minister edukacji - powiedział premier Morawiecki.

- Ze względów zdrowotnych odkładamy termin egzaminu. Przekładamy go na inny czas. Z dużym wyprzedzeniem, co najmniej trzytygodniowym, może nawet miesięcznym poinformujemy, kiedy te egzaminy się odbędą. Tak byście mieli dodatkowy czas na przygotowanie do egzaminów - zwrócił się do ósmoklasistów i maturzystów Dariusz Piontkowski, minister edukacji naukowej.

Aktualizacja - wtorek, 21.04.2020 r. Szkoły są zamknięte do niedzieli, 26 kwietnia wobec tego zbliża się termin, w którym rząd musi podjąć dalsze decyzje związane z datą powrotu do szkoły. Wszystko wskazuje na to, że zamknięcie szkół zostanie przedłużone. Mówiło o tym minister edukacji. - Wydaje się, że w chwili obecnej, raczej będzie decyzja o kolejnym przedłużeniu zamknięcia szkół działających w formie tradycyjnej - przyznał we wtorek minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski w "Kwadransie politycznym" w TVP1. Minister nie wykluczył, że do szkół uczniowie będą wracać etapami i najpierw pójdą do niej przedstawiciele najmłodszych klas, tak by ich rodzice mogli wrócić do pracy w okresie tzw. odmrażania gospodarki. Co minister mówił na temat terminów egzaminów ósmoklasisty i matur? - Planujemy przeprowadzić te egzaminy, mamy nadzieję, że liczba zachorowań nie będzie gwałtowanie wzrastała. Plan, który przyjęliśmy, mocno stłumił rozwój epidemii - stwierdził Piontkowski.

Liczy, że egzaminy mogłyby odbyć się na początku czerwca. Za kilka do kilkunastu dni ma zostać przedstawiony harmonogram, który będzie realizowany w zależności o rozwoju epidemii w Polsce. Czytaj więcej: Czy i kiedy uczniowie wrócą do szkół? Decyzja zapadnie w tym tygodniu, w pierwszej kolejności mają ruszyć zajęcia dla najmłodszych uczniów Aktualizacja - piątek, 24 kwietnia W piątek minister edukacji poinformował, że szkoły będą zamknięte co najmniej do 24 maja. Egzaminy maturalne mają się odbywać od 8 czerwca, a egzamin ósmoklasisty w dniach 16-18 czerwca. Wyniki matur mają się pojawić w sierpniu, a poprawki odbyć na początku września. W tym roku nie będzie matury w formie ustnej.

Także do 24 maja będą zamknięte uczelnie wyższe. Rok akademicki ma się jednak rozpocząć bez zmian - w październiku.

ZOBACZ TEŻ:

Koronawirus w Polsce - zobacz mapę [MAPA KORONAWIRUSA] Przypadki koronawirusa w Polsce

Film: Koronawirus: Co powinniśmy o nim wiedzieć: